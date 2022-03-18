Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге на 98 году жизни скончался российский скульптор, автор памятников на линии обороны Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны Григорий Ястребенецкий. Об этом 18 марта сообщили в музейном агентстве Ленинградской области.

Григорий Данилович Ястребенецкий в мастерской. Vk.com/museums.lenobl

Ястребенецкий ушел из жизни в ночь на 18 марта, до этого несколько дней он находился в реанимации.

«Творчество Григория Ястребенецкого оказало огромное влияние на многих молодых авторов и внесло бесценный вклад в историю отечественной культуры», — говорится в сообщении.

Григорий Данилович Ястребенецкий — ветеран Великой Отечественной войны, и военная тема занимала особое место в его творчестве. Монументальные произведения скульптора, посвященные войне, установлены в Ленобласти, Пензе, Мурманске, Караганде, городах Вятские Поляны и Тара. Многие работы скульптора входят в собрания лучших музеев мира и частные коллекции.

Среди созданных им работ — памятник «Безымянная высота» на Ивановских порогах, мемориал в крепости Орешек под Шлиссельбургом, мемориальный комплекс на месте концентрационного лагеря в Нойгаме, мемориальный комплекс на немецком кладбище под Петербургом. Произведения Ястребенецкого есть в четырех десятках музеев, включая Эрмитаж, Третьяковскую галерею, Русский музей, зарубежные собрания.