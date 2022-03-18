Саратов, , 13:34 — REGNUM В Саратовской области за неделю (4−11 марта) зарегистрировали рост цен на помидоры, соль, рис и сахар. Обновленную информацию 18 марта опубликовал Саратовстат.

Продуктовый магазин Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

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По официальным данным, за неделю в регионе помидоры подорожали на 20,48%, соль — на 10,46%, более чем на 10% — консервы овощные для детского питания, рис — на 8,73%, цена на морковь выросла на 6,69%, на сахар-песок — на 6,39%. Килограмм сахара в саратовских магазинах стоит около 63 рублей, соль реализуется по 12,88 руб. /кг, рис — 78,83 руб. /кг, помидоры обойдутся в 214,84 рублей за 1 кг.

Также выросли цены на пшено, бананы, гречку, вермишель, яблоки, муку, свеклу (от 3,08 до 6,18%).

На 2,33% подешевели огурцы, на 1,45% — куры, на 0,79% — вареная колбаса, на 0,15% — мороженая рыба, снизились цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

Как сообщало ИА REGNUM, сахара за год саратовцы потребляют 19 тыс. тонн, на заводах и складах сейчас имеется 11 тыс. тонн. До нового урожая запасов сахара более чем достаточно.

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