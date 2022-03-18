Солт-Лейк-Сити, США, 18 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Американский рэпер Post Malone (Остин Ричард Пост) пожертвовал электрогитару с личным автографом детскому травматологическому центру. Информацию об этом сообщило издание HipHopDX 18 марта.

Скриншот YouTube Post Malone

Подобным действием исполнитель решил призвать общественность к оказанию материальной помощи детям из специализированного травматологического центра в Солт-Лейк-Сити (США), являющегося некоммерческой организацией. Известно, что центр занимается поддержкой различных несовершеннолетних жертв домашнего насилия.

Напомним, что Post Malone активно занимается благотворительной деятельностью. Так, в 2020 году музыкант провёл онлайн-концерт ради сбора средств для борьбы с коронавирусом, а в 2021 году бесплатно раздал 10 тысяч пар Crocs медицинским сотрудникам.