Буэнос-Айрес, 18 марта, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Одиннадцать младенцев в Аргентине были разлучены со своими семьями за последние 20 дней после того, как в их крови были обнаружены следы сильнодействующего наркотика. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

Несколько детей были жертвами жестокого отношения со стороны матерей, других бедные семьи планировали продать на усыновление. Наркотик попадал в тела младенцев ещё на стадии беременности из-за приёма запрещенных веществ матерями.

Все дети в настоящий момент находятся в больницах, где ведутся работы по их дезинтоксикации.