Москва, , 13:32 — REGNUM Гражданам России не следует бояться дефицита продуктов питания, заявили 18 марта в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Кубанские аграрии Цитата из к/ф «Кубанские казаки». Реж. Иван Пырьев. 1949. СССР

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В министерстве отреагировали на ситуацию с ажиотажным спросом на сахар и другие продовольственные товары, заверив, что бояться дефицита не стоит, поскольку аграрии обеспечат население продовольствием в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, в России отгрузки сахара идут без перебоев, заявили в Минсельхозе.

Также ситуацию с ажиотажным спросом на сахар прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, возросшая популярность пищевого продукта носит эмоциональный характер.