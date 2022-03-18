* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 18 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Бывший министр внутренних дел Афганистана заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны прекратить убивать и пытать, если они доверяют людям. Об том сообщает агентство «Шафакна».

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

Андараби написал на своей странице в Твиттере, что создание талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) комиссии по возвращению политиков в страну является «демагогией» и отражает их неспособность решить фундаментальные проблемы страны.

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Он добавил, что если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) верят в людей, они должны прекратить убивать и пытать и взять на себя обязательство провести выборы и установить федеративную систему государственного управления.

На днях правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создало специальную комиссию по возвращению различных политиков в страну.