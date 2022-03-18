Газа, Палестина, 18 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. На территории сектора Газы прошли похороны одного из лидеров партии ХАМАС. Об этом 18 марта сообщает информационное агентство Quds.

Бойцы ХАМАС

По данным журналистов, Хадж Диаб аль-Масри умер в своём доме, расположенном в городе Рафах после продолжительной болезни. Его сын — Мухаммед Диаб аль-Масри является одним из самых влиятельных командиров палестинских вооружённых группировок.

Траурные мероприятия посетил лидер ХАМАС на территории сектора Газы Яхья Синвар и другие лидеры движения. Свои соболезнования семье направил также глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.