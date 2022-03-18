Москва, 18 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Национализм, нацизм и фашизм — это штаммы одного вируса под названием «Превосходство», который живет в каждом обществе. На Украине не произошло ничего, что не могло бы произойти в любой другой стране, поэтому борьба с украинским нацизмом никогда не должна перерастать в борьбу с украинским народом, считает заместитель главного редактора ИА REGNUMНикита Третьяков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский национализм

«Сейчас много пишут и говорят об украинском нацизме. Рассматривают под лупой его истоки, расследуют переплетения его корней с немецким фашизмом, с прибалтийскими националистами. В результате этих исторических экскурсов как бы подспудно создаётся ощущение что национализм/нацизм/фашизм — это пороки только отдельных народов, что это некая историческая аномалия и идеологический сбой, который одним народам свойственен, а другим нет. Но ведь само такое мнение, даже если это намёк, и является зачатком национализма.

Национализм, нацизм и фашизм — это не одно и то же. Но это штаммы одного вируса. Ещё у этого вируса есть такие штаммы, как расизм, религиозный экстремизм и фундаментализм, колониализм и многие другие. А имя этому вирусу — Превосходство. Как только в умах какой-нибудь нации или социальной группы поселяется мысль о собственном превосходстве над другими, она тут же начинает мутировать. «Мы особенные» быстро превращается в «мы исключительные», далее в «мы избранные», в «другие нам мешают», «другие должны быть лишены прав» и, наконец, в «другие вовсе не люди» и «другие должны быть уничтожены» — все во имя превосходства.

Как многие вирусы всегда присутствуют в теле человека, вирус превосходства живет в каждом обществе. Древний психологический механизм деления на «своих» и «чужих» есть в каждом из нас, и мы должны помнить об этом. Сдержать распространение вируса может только крепкий иммунитет гуманизма, милосердия, человеколюбия, морали и этики. Как только этот щит ослабевает, отвратительная социальная болезнь поднимает свою голову и начинает пожирать неугодных людей.

В украинском нацизме нет ничего особенного, нет ничего, качественно отличающего его от той заразы, что поражала умы в Германии, в Японии, в Камбодже, в Албании, в Турции. На Украине не произошло ничего, что не могло бы произойти в любой другой стране, в любом другом обществе. И поэтому борьба с украинским нацизмом никогда не должна перерастать в борьбу с украинским народом, наш главный враг — идея, а не люди. И орудие в этой борьбе это не только вооружённые силы, но и милосердие, человечность, доброта. Как только мы опускаемся до ненависти, пусть даже кажущейся праведной, мы позволяем вирусу расти внутри нас», — рассказал Третьяков.