Москва, , 13:31 — REGNUM По мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, российским властям необходимо более разумно подходить к привлечению мигрантов для работы на территории России и также проводить отбор таковых в других странах. Он заявил об этом 18 марта в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Дмитрий Медведев Government.ru

«Более разумно нужно подходить к процессу привлечения мигрантов в Россию — вести предварительную работу в их странах, отбирать кандидатов в соответствии с запросами нашей экономики», — сказал Медведев.

Также он добавил, что России необходимо будет из-за санкций Запада пересмотреть нормы по максимальному числу зарубежных работников в ключевых сферах российской экономики.

При этом заместитель председателя Совбеза РФ указал на то, что, хотя это в настоящее время является реальной проблемой, нужно продолжить привлекать из-за границы высококвалифицированных специалистов.

Напомним, 16 февраля Дмитрий Медведев заявил о необходимости придать новый импульс реализации современной миграционной политики в России.