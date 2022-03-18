Москва, , 13:30 — REGNUM Вооруженные силы России осуществили засечку координат пуска украинских баллистических ракет. Об этом 18 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По его словам, это было сделано для пресечения ракетных атак и защиты украинских граждан от новых ударов киевского националистического режима.

Ночью 18 марта с территории, подконтрольной киевскому режиму, по жилым кварталам Мелитополя были нанесены удары ракетами «Точка-У» с кассетными боевыми частями.

Отмечается, что двумя ракетами «Искандер» пусковые установки украинских националистов были уничтожены.

Очередное применение киевским режимом баллистических ракет по мирным жителям, заведомо зная об отсутствии в жилых кварталах Мелитополя огневых позиций российских вооруженных сил, подтверждает преступную сущность националистического руководства Украины, заключил Конашенков.