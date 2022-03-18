Рязань, 18 марта 2022, 13:36 — REGNUM О гибели трёх военнослужащих в ходе спецоперации на Украине сообщил 18 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов.
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По данным главы региона, при исполнении служебного долга героически погибли гвардии старший сержант Андрей Красильников, гвардии сержант Алексей Филиппов и капитан Александр Фомашин.
Как сообщало ИА REGNUM, специальная военная операции идёт с 24 февраля.