Стокгольм, , 13:38 — REGNUM По оценкам министерства иностранных дел Швеции, в настоящее время на территории Украины находятся порядка 100 шведов. Об этом в ведомстве 17 марта сообщили журналистами газеты Aftonbladet.

МИД Швеции Tage Olsin

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В МИД Швеции подчеркнули, что в число входят также и дети, но сколько их — неизвестно. Более того, рассказали журналистам, точное число шведов на Украине установить не представляется возможным.

50 граждан Швеции на территории восточноевропейского государства находятся точно, поскольку они зашли на сайт министерства и добровольно заполнили анкету находящегося на Украине.

Всем гражданам Швеции напоминают, что министерство иностранных дел королевства не рекомендует совершать поездки на Украину. Это означает, что в случае чрезвычайной ситуации они не смогут обратиться к шведским дипломатам для получения экстренной помощи.

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