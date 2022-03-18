Москва, , 13:28 — REGNUM Россия сможет обеспечить спрос на сахар как внутри страны, так и за её пределами у партнёров по ЕАЭС. Об этом 18 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на брифинге.

Сахар Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Отдельного внимания потребовала у нас ситуация с сахаром. Сейчас отгрузки сахара идут без перебоев: все заводы работают фактически круглосуточно, я об этом тоже уже сказал», — заявил Патрушев.

«Что касается следующего сезона, то мы существенно расширим посевные площади под сахарные свёклы. Поэтому рассчитываем на хороший урожай, который должен нам позволить произвести достаточно сахара и обеспечить не только Россию, но и наших партнёров по ЕАЭС», — указал он.