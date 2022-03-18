Бухарест, , 13:27 — REGNUM Кабинет министров Румынии опубликовал проект постановления «О мерах, применимых к конечным потребителям на рынке электроэнергии и природного газа в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года». Об этом 18 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно основным пунктам нового документа, румынское правительство вводит ограничения максимального повышения цен на соответствующие услуги ЖКХ.

«В указанный период стоимость 1 кВт/ч электричества не должна превышать 0,68 леев ($0,15), а газа — 0,31 леев ($0,06) за 1 м3. Ввиду ухудшения ситуации на международных рынках мы должны оградить население от постоянного роста тарифов», — говорится в сообщении правительства страны.

По данным Национальной института статистики (НИС) Румынии, в настоящее время каждый третий житель страны не может своевременно оплатить коммунальные квитанции. Более половины румынских граждан получают минимальные зарплаты и пенсии.