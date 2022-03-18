Стокгольм, , 13:37 — REGNUM 18 марта основные индексы Стокгольмской фондовой биржи открылись в плюсе. Спустя два часа после начала торгов индексы OMXSPI и OMXS30 выросли на 0,3% каждый. Об этом сообщил новостной портал Omni.

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Акции Wihlborgs и Platzer выросли на 1 и 3% соответственно. Стоимость бумаг девелопера Castellum опустилась на 0,5%.

Одними из лидеров роста стали компании H&M и Sinch. После двух часов торговой сессии их акции находятся на верхних позициях среди крупных компаний после почти двух часов торгов, прибавив 1,7 и 2% к цене соответственно.

Отмечается, что рост носит восстановительный характер после падения с начала 2022 года на фоне геополитических рисков и кризиса в области безопасности в Европе.