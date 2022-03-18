Осло, , 13:31 — REGNUM 18 марта правительство Норвегии обратилось к стортингу (однопалатный парламент Норвегии) с просьбой одобрить выделение дополнительных 3,5 миллиарда крон (350 млн евро) для финансирования возросших потребностей в укреплении оборонного потенциала страны. Об этом сообщил телеканал NRK.

Норвегия

По словам премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре, Норвегия якобы реагирует на «действия» Российского Федерации.

«Он (глава РФ Владимир Путин) повысил боеготовность своих ядерных сил. Это способствует большей неопределенности в и без того напряженной ситуации», — сказал на пресс-конференции премьер-министр.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.