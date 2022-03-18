Бразилиа, 18 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Акции против принудительного выселения прошли 17 марта в десятках городов Бразилии. Под угрозу выселения попали более 500 тысяч человек. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

Thekievtimes.ua Выселение

Решение о приостановке принудительного выселения, вынесенное Федеральным верховным судом Бразилией в качестве мер поддержки уязвимых слоёв населения во время пандемии, заканчивается 31 марта. 17 марта в пяти регионах Бразилии начались акции протестов, нацеленных на предотвращение выселения более полумиллиона человек.

Под такие меры попали семьи, занявшие пустые здания из-за своего низкого социального статуса, отсутствия жилья и безработицы. Для защиты населения во время пандемии процесс выселения и сноса был приостановлен, но с 31 марта тысячи семей вновь рискуют остаться на улицах.