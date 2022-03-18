Москва, , 13:25 — REGNUM В России отгрузки сахара идут без перебоев, сообщили 18 марта в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

Сахар Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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В федеральном министерстве рассказали, что отгрузки сахара в России идут без перебоев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию с сахаром прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ажиотажный спрос на сахар и другие товары носит эмоциональный характер.