Минсельхоз заявил об отсутствии сбоев в отгрузках сахара
Москва, 18 марта, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В России отгрузки сахара идут без перебоев, сообщили 18 марта в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Сахар
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В федеральном министерстве рассказали, что отгрузки сахара в России идут без перебоев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ситуацию с сахаром прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ажиотажный спрос на сахар и другие товары носит эмоциональный характер.