Ханты-Мансийск, , 13:25 — REGNUM В Югре за сутки на 18 марта госпитализировали 35 больных с COVID-19, 1552 человека выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлено 414 новых случаев заражения коронавирусом, на 82 человека больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 16 марта является Сургуте — 42.

С начала пандемии в Югре к 18 марта насчитывается 203 937 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 191 411 пациентов, 2483 скончались (на пять пациентов больше, чем днём ранее).

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