Бухарест, 18 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной полиции и таможенной службы Румынии задержали в румынском черноморском порту Констанца крупную партию контрафактных строительных материалов и электроники. Об этом 18 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, указанные товары прибыли из Китая в двух контейнерах. По предварительным данным, груз предназначался нескольким известным торговым точкам в Бухаресте и Тимишоаре.

Общая сумма задержанной продукции составила 405 тыс. леев ($90 тыс.).

Ведется следствие.