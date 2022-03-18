Москва, , 13:31 — REGNUM Российский народ, а не германский канцлер, принимает решение о том, кому руководить страной. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 18 марта журналистам.

Владимир Путин и Дмитрий Песков Kremlin.ru

Песков прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил о желании жить в мире с Россией и российским народом. Однако такие отношения, по словам Шольца, невозможны, если страной будет руководить Владимир Путин.

«С кем быть России, все-таки должен решать не канцлер Германии, а российский народ», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал, что 18 марта Путин и Шольц провели жёсткий разговор.

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