София, 18 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило предоставление Украине безвозмездной материальной помощи на общую сумму в 1 млн 412 тыс. левов ($790 тыс.). Об этом 18 марта сообщает БНР.

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Согласно официальной информации, указанные средства будут выделены из государственного бюджета Болгарии.

«В настоящее время мы располагаем необходимыми средствами для оказания Киеву посильного содействия в преодолении Украиной масштабного кризиса», — говорится в сообщении болгарского правительства.

Как ожидается, в ближайшее время на соответствующие деньги, помимо прочего, будут закуплены палатки, спальные мешки, одеяла, электрогенераторы, медицинское оборудование и продукты питания. Решается вопрос об отправке гуманитарных грузов через территорию Румынии.