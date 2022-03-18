Москва, , 13:22 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов назвал трагедией инициативу Европарламента о выдвижении президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Хорошо известно, что история повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса, но только вот история с выдвижением Зеленского на Нобелевскую премию — это не фарс, а трагедия. Причём трагедия большая», — отметил Миронов.

Он напомнил о событиях, которые происходили в конце 30-х годов XX века в США, Европе и, в частности, в гитлеровской нацистской Германии.

«Для тех, кто забыл, напомню. В 1938 году США признали Адольфа Гитлера человеком года «За распространение демократии по миру», а в 1939 году Гитлер стал номинантом на получение Нобелевской премии мира, а ещё в 1935 году Нобелевскую премию собирались присудить и Бенито Муссолини», — указал депутат Госдумы.

Инициатива Европарламента — опасный прецедент, считает Миронов.

«Думаю, что если так пойдёт и дальше, то в ЕС уже завтра вспыхнут конфликты на межнациональной почве. Все предпосылки для этого в предыдущие годы из-за недальновидной миграционной политики были уже созданы, а инициатива Европарламента даёт «зелёный свет» будущим событиям», — заключил Миронов.