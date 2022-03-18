Ростов-на-Дону, 18 марта, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону задержаны участники банды теневых банкиров. Об этом 18 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Девять человек подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Предположительно, с 2015 года по 2021 год злоумышленники предоставляли различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.

«Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 41 организацию, через которые проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных фирм. За совершение транзитных операций фигуранты брали с клиентов вознаграждение в размере от 2% с поступивших средств, а за их обналичивание — от 12%», — уточнила Волк.

Доход преступников превысил 350 млн рублей. Возбуждены уголовные дела о неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Пятеро злоумышленников заключены под стражу, троим установлен запрет определенных действий, ещё один подозреваемый находится под домашним арестом.