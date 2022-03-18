Берлин, 18 марта, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, при каких условиях возможно улучшение отношений между ФРГ и Россией. По его мнению, основой для сотрудничества является Россия без президента Владимира Путина.

Официальное интернет-представительство президента России Олаф Шольц

«Одной ошибки мы избежим при всех обстоятельствах — уравнивания Путина с Россией. Не народ России принял фатальное решение о нападении на Украину. Эта война — война Путина. Украина хочет мира. Мы хотим мира с Россией и русским народом. Это определение важно, оно важно, чтобы не ставить на кон примирение между русскими и немцами после окончания Второй мировой войны», — приводит РИА Новости слова Шольца, сказанные на одном из юбилеев.

Он выразил поддержку тех жителей России, которые выходят на улицы, протестуя против российской власти. Он считает, что есть другая, «непутинская» Россия.

«Эта Россия вызывает надежду на лучшие времена, также в отношениях между Германией и Россией, ЕС и Россией», — сказал Шольц.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели 18 марта телефонный разговор.