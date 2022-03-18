София, , 13:19 — REGNUM Болгария не намерена предоставлять в распоряжение вооруженных сил Украины свое оружие и боеприпасы к нему. Об этом 18 марта заявила болгарский вице-премьер, министр экономики и промышленности страны Корнелия Нинова, сообщает софийская газета «Дума».

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам К. Ниновой, в настоящее время на рассмотрение правительства Болгарии не поступало соответствующего предложения ни от одной из политических сил или парламентских групп страны.

«Даже если это такая инициатива поступит, кабмин ее не одобрит», — резюмировала, в частности, она.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.