Москва, 18 марта, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Жителям России нет никакой необходимости скупать сахар, гречку и товары первой необходимости. Об этом 18 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Абсолютно нет никакой потребности, чтобы бежать в магазин и скупать туалетную бумагу, гречку, сахар», — сказал Песков.

По его словам, кто-то не может совладать с эмоциями и идёт закупаться, но объективное осмысление информации приводит к выводу, что в этом нет необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что в России достаточно запасов сахара.

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