Бразилиа, 18 марта 2022, 13:24 — REGNUM Центральный Банк Бразилии в четыре раза повысил базовую процентную ставку по линии, открытой для помощи предпринимателям во время пандемии. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.
Ставка кредитной линии Pronampe подскочила с 3,5% до 13% в год. Данное решение существенно ударит по пострадавшему от пандемии малому бизнесу, в первую очередь по ресторанному и гостиничному делу.
Несмотря на это, президент Бразильской ассоциации баров и ресторанов заявил, что в новых реалиях условия кредитования по Pronampe всё равно остаются более выгодными, чем обычные кредиты, предоставляемые банками.
Читайте ранее в этом сюжете: Песков не стал комментировать сообщения о возможной помощи Бразилии