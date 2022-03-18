Бразилиа, 18 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Центральный Банк Бразилии в четыре раза повысил базовую процентную ставку по линии, открытой для помощи предпринимателям во время пандемии. Об этом сообщает новостное агентство Brasil de Fato.

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Ставка кредитной линии Pronampe подскочила с 3,5% до 13% в год. Данное решение существенно ударит по пострадавшему от пандемии малому бизнесу, в первую очередь по ресторанному и гостиничному делу.

Несмотря на это, президент Бразильской ассоциации баров и ресторанов заявил, что в новых реалиях условия кредитования по Pronampe всё равно остаются более выгодными, чем обычные кредиты, предоставляемые банками.