Москва, 18 марта 2022, 13:16 — REGNUM Вопрос о том, останется ли экс-председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в должности главы наблюдательного совета «Россельхозбанка», не является прерогативой Кремля. Об этом 18 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович принял решение покинуть свой пост.
Ранее СМИ сообщили, что Аркадий Дворкович осудил спецоперацию России в защиту ДНР и ЛНР.
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