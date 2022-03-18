Москва, , 13:16 — REGNUM Вопрос о том, останется ли экс-председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в должности главы наблюдательного совета «Россельхозбанка», не является прерогативой Кремля. Об этом 18 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Оставляю без комментариев этот вопрос, это не наша прерогатива. Это решать банку и самому Дворковичу», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович принял решение покинуть свой пост.

Ранее СМИ сообщили, что Аркадий Дворкович осудил спецоперацию России в защиту ДНР и ЛНР.

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