Москва, 18 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Вопрос о том, останется ли экс-председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в должности главы наблюдательного совета «Россельхозбанка», не является прерогативой Кремля. Об этом 18 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Оставляю без комментариев этот вопрос, это не наша прерогатива. Это решать банку и самому Дворковичу», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Он отвечал на некорректный вопрос журналистов, должен ли Дворкович покинуть «пост главы набсовета Россельхозбанка», однако экс-вице-премьер в настоящее время не входит в набсовет данного кредитного учреждения, эту должность занимает Дмитрий Патрушев.

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