Париж, , 13:16 — REGNUM Что касается внутренней безопасности и правосудия, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем желании создать 200 бригад жандармерии, передает BFM TV.

Французские жандармы Rama

Кандидат в президенты Франции хочет улучшить правосудие и обеспечить лучшие условия для специалистов в области юстиции, в частности, наняв 8500 мировых судей и сотрудников органов юстиции.

Ранее президент Франции провел пресс-конференцию на которой представил свою предвыборную программу.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ФранцииЖан-Ив Ле Дрианпровел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

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