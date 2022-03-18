Париж, 18 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Что касается внутренней безопасности и правосудия, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем желании создать 200 бригад жандармерии, передает BFM TV.

Rama Французские жандармы

Кандидат в президенты Франции хочет улучшить правосудие и обеспечить лучшие условия для специалистов в области юстиции, в частности, наняв 8500 мировых судей и сотрудников органов юстиции.

Ранее президент Франции провел пресс-конференцию на которой представил свою предвыборную программу.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ФранцииЖан-Ив Ле Дрианпровел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.