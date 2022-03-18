Владикавказ, , 13:16 — REGNUM В Северной Осетии предоставят возможность отдохнуть летом 2022 года за счет госбюджета 33 тысячам детей. Такие данные привела в ходе совещания в правительстве глава министерства труда и соцразвития Алина Айдарова.

Детский отдых Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

«Планируется организовать отдых около 33 тысяч детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в количестве не менее 78% от общего числа детей», — цитирует министра портал «15-й Регион».

В преддверии кампании по детскому летнему оздоровительному отдыху председатель правительства отдал поручение в срок подготовить все лагеря отдыха и санатории к приему детей.

Напомним, в 2021 году в Северной Осетии отдохнули за госсчет более 9 тыс. школьников.

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