Вашингтон, 18 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Дензел Карри объявил дату премьеры новой пластинки, а также поделился треклистом предстоящего релиза. Соответствующую информацию приводит Pitchfork 18 марта.

Скриншот YouTube Дензел Карри

Проект под названием Melt My Eyez See Your Future будет состоять из 14 песен, некоторыми из которых станут совместные работы с T-Pain (Фахим Рашид Наджим), 6LACK (Рикардо Вальдес Валентайн), Rico Nasty (Мария-Сесилия Симона Келли) и другими популярными артистами. Выход самой пластинки намечен на 25 марта 2022 года.

Напомним, что Дензел Карри начал творческий путь в 2011 году, записавс вой первый микстейп. На текущий момент дискография рэпера насчитывает четыре студийных альбома.