Кемерово, , 13:14 — REGNUM В Кемеровской области на базе ледового дворца «Кузбасс» пройдут игры любительских и профессиональных команд по хоккею с мячом. Они состояться в рамках весеннего фестиваля русского хоккея, сообщили в правительстве региона.

Хоккей (сс) Clker-Free-Vector-Images

Так, 19 марта состоится турнир по хоккею с мячом на валенках среди команд диаспор из Белоруссии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и других. Также посоревнуются команды-победительницы турнира на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 2022 года — новосибирский «Сибсельмаш» и красноярский «Енисей».

20 марта запланирован матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2021−2022 — кемеровский «Кузбасс» поборется за бронзовые медали чемпионата с «СКА-Нефтяник» из Хабаровска. Также пройдёт товарищеский матч между ХК «КуZбасс-2» и хоккейным клубом «Иркутский Политех».