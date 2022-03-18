София, , 13:13 — REGNUM Бывший премьер-министр Болгарии, лидер болгарской оппозиционной партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») Бойко Борисов, задержанный 17 марта по обвинению в финансовых махинациях, доставлен в центральный следственный изолятор Софии. Об этом 18 марта сообщает БНР.

Арест

Согласно официальной информации, в настоящее время судебные органы болгарской столицы рассматривают вопрос об избрании Б. Борисову меры пресечения. Предполагается, что экс-глава правительства страны будет освобожден под крупный денежный залог.

Напомним, ранее прокуратура болгарской столицы Софии выдала ордер на арест Б. Борисова, подозревая его в растрате денег из европейских фондов. Ведется следствие.