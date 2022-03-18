Воронеж, , 13:13 — REGNUM Левобережные очистные сооружения в Воронеже передают в муниципальную собственность, об этом 18 марта в своём телеграм-канале написал глава администрации Воронежа Вадим Кстенин.

Левобережные очистные сооружения Администрация Воронежа

«Сегодня произошло знаковое событие — подписан пакет документов, согласно которому администрация забирает имущественный комплекс Левобережных очистных сооружений у прежнего собственника. Это ключевой шаг на пути к окончательному решению проблемы неприятных запахов от деятельности предприятия, от которых несколько лет назад страдала значительная часть города», — написал Кстенин.

Он отметил, что данное решение было принято благодаря позиции губернатора Александра Гусева, который принял решение о финансовой помощи городу.

«В результате в бюджете Воронежа появились средства — 291,76 млн рублей, которые позволяют нам сейчас получить предприятие в муниципальную собственность. Это 112 объектов — здания, сооружения, инженерные сети на земельных участках общей площадью больше 47 гектаров», — уточнил Кстенин.

Права администрации на имущественный комплекс очистных сооружений планируется зарегистрировать до конца марта. Эксплуатирующей организацией будет назначена «РВК-Воронеж».

»Параллельно с этим прорабатываем вопрос о передаче объекта в рамках концессионного соглашения. Это позволит реализовать на нем масштабную инвестиционную программу, финансирование которой по нашим скромным прикидкам составляет порядка 5 млрд рублей в течение 10 лет. Муниципалитет также приложит максимум усилий к тому, чтобы попасть в заявочную кампанию на получение инфраструктурных бюджетных кредитов на 2024−2025 годы и в результате вложить в реконструкцию этих очистных сооружений средства и со своей стороны», — уточнил мэр.

Он добавил, что на данный момент в качестве первоочередной стоит задача по введению в строй цеха механического обезвоживания осадка.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года к «ЛОС» со стороны жителей Воронежа, властей, надзорных органов были претензии из-за запаха фекалий. В августе 2021 года правоохранительные органы сообщили о задержании гендиректора ООО «ЛОС» по подозрению в мошенничестве на сумму в два миллиона рублей при транспортировке и приеме на очистку сточных вод. В сентябре того же года Левобережный районный суд Воронежа по иску прокурора обязал ООО «Левобережные очистные сооружения» провести мероприятия по строительству цеха механического обезвоживания осадка. В декабре региональное управление Росприроднадзора сообщило о десятках выявленных нарушениях на ЛОС. Добавим, что в конце декабря 2021 года гордума разрешила мэрии приобрести ЛОС в собственность муниципалитета.