Омск, , 13:13 — REGNUM В Омской области 18 марта прошли патриотические акции «Своих не бросаем» в поддержку российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Омска.

Акция «Своих не бросаем» в Омске Администрация Омска

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По словам главы администрации Советского округа Юрия Тетянникова, День воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта, символизирует восстановление исторической справедливости.

«Основная цель сегодняшних акций — выразить поддержку российским военным и показать единство граждан страны в годовщину важной исторической даты — присоединения Крыма к России. В это непростое время мы также хотим выразить поддержку жителей ДНР и ЛНР», — отметил он.

В рамках акции общественники раздавали жителям российские флаги, наклейки и другие сувениры. В соцсетях омичи поддерживают российских военных публикациями с хештегами #СвоихНеБросаем, #МыВместе, #давайZaмир, #ZaПрезидента.