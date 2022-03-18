Бухарест, 18 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Один человек погиб и не менее трех получили ранения различной степени тяжести в результате пожара на тепловой электростанции Жиу-Парошени в уезде Хунедоара на западе Румынии. Об этом 18 марта сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, возгорание произошло около 02.30 по местному времени (03:30 мск) 18 марта в одном из помещений ТЭС. Огонь быстро охватил несколько прилегающих корпусов.

Согласно официальной информации, на ликвидацию последствий происшествия местным пожарным понадобилось несколько часов.

Причины инцидента выясняются.