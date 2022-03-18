Москва, , 13:04 — REGNUM Нефть прервала падение и резко отскочила на торгах 17 марта, прибавив за день без малого 10%, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нащупав локальное дно в районе уровня $97 за баррель, нефть марки Brent с легкостью вернулась выше $100.

Сегодня, 18 марта нефть уже вплотную приближалась к отметке $110, после чего частично откатилась. В процессе цены превысили 20-дневную скользящую среднюю, но фьючерсам еще предстоит подтвердить ее пробой на дневном и недельном закрытии.

На сырьевые площадки пришла техническая коррекция, которая сменила недавние распродажи в рамках частичной ликвидации длинных позиций на пиковых максимумах.

Иными словами, трейдеры подобрали фьючерсы на падении — пробой психологической отметки $100 сработал как сигнал к покупке.

Также быки вернулись на сцену на фоне заявлений МЭА, которое предупредило об уходе с мирового рынка порядка 3 млн баррелей российской нефти.

Причем потери могут оказаться еще масштабнее в случае дальнейшего усиления санкционного давления на Россию. При этом агентства также понизило свой прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году на 1.1 млн баррелей в сутки.

Сейчас Brent важно отстоять упомянутую скользящую среднюю и удержаться над уровнем $100 за баррель. Угроза новых продаж присутствует — основной эффект от доклада МЭА уже отыгран

А на геополитическом фронте не наблюдается значимых изменений или обострений, что говорит об отсутствии драйверов более агрессивного подъема цен в краткосрочной перспективе.

Чтобы выйти в плюс на недельных графиках, котировкам нужно закрыться за пределами зоны $110,60, что возможно, но маловероятно», — полагает эксперт.

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