Москва, , 13:03 — REGNUM Российская сторона готова работать быстрее, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Украины, но со стороны Киева такого стремления нет. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 18 марта журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Могу лишь констатировать, что российская делегация проявляет готовность работать гораздо быстрее, чем это делается сейчас», — сказал Песков.

Он выразил сожаление, что делегация Украины не проявляет готовности к ускорению темпов переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу в телефонном разговоре, что Киев выдвигает нереалистичные предложения и стремится затянуть переговоры по урегулированию на Украине.

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