В Казахстане сообщили о планах удвоить производство сахара
Астана, 18 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Производство сахара в Казахстане в течение нескольких лет планируется увеличить вдвое, чтобы сократить зависимость от импорта. Об этом 18 марта заявил журналистам министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев.
«У нас по итогам прошлого года внутреннее потребление сахара обеспечивалось за счёт внутреннего производства на 42%. В национальном плане за счёт увеличения площадей, сырья, производственных мощностей планируем этот показатель самообеспеченности в ближайшие три — четыре года увеличить до 80%», — сказал Карашукеев.
Он добавил, что, кроме увеличения площадей под сахарную свёклу, в Казахстане модернизируют четыре действующих завода по производству сахара, а также построят новый на юге страны.
Стоит отметить, в магазинах Казахстана стало не хватать сахара из-за выросшего спроса. В минторговли республики заявили, что в стране имеется запас этого продукта на три месяца, после чего спрос только вырос. Также в Казахстане выявили случаи, когда оптовики придерживали реализацию сахара, чтобы продать по более высокой цене.