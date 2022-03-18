Астана, 18 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Производство сахара в Казахстане в течение нескольких лет планируется увеличить вдвое, чтобы сократить зависимость от импорта. Об этом 18 марта заявил журналистам министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сахар-песок

«У нас по итогам прошлого года внутреннее потребление сахара обеспечивалось за счёт внутреннего производства на 42%. В национальном плане за счёт увеличения площадей, сырья, производственных мощностей планируем этот показатель самообеспеченности в ближайшие три — четыре года увеличить до 80%», — сказал Карашукеев.

Он добавил, что, кроме увеличения площадей под сахарную свёклу, в Казахстане модернизируют четыре действующих завода по производству сахара, а также построят новый на юге страны.

Стоит отметить, в магазинах Казахстана стало не хватать сахара из-за выросшего спроса. В минторговли республики заявили, что в стране имеется запас этого продукта на три месяца, после чего спрос только вырос. Также в Казахстане выявили случаи, когда оптовики придерживали реализацию сахара, чтобы продать по более высокой цене.