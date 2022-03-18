Москва, 18 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. После пяти дней непрерывного снижения, доллар продемонстрировал небольшой отскок в ходе сессии 17 марта, оттолкнувшись от поддержки вблизи 91 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

rotkevichkonstantin Рубли

«Сегодня, 18 марта, пара доллар/рубль снова торгуется с медвежьим уклоном, хотя воздерживается от существенной просадки, осциллируя вокруг психологической отметки 100 руб.

На уходящей неделе большое облегчение российской валюте принесло повсеместное отступление доллара на международной арене. В сочетании с общим улучшением спроса на риск это позволило рублю сократить часть рекордных потерь, понесенных с начала военной спецоперации России в Украине.

Немалую роль также сыграла выплата Россией купонов по евробондам, которая помогла избежать риска технического дефолта.

В ближайшей перспективе, если на геополитическом фронте не произойдет резких ухудшений, давление на рубль будет ограниченным.

Более того, у «россиянина» есть шанс на продолжение плавного восстановления по мере роста ожиданий встречи президентов России и Украины, которая, как утверждают источники, может состояться «в ближайшие недели».

В целом продолжение переговоров сторон и само наличие диалога продолжает вселять в рынки надежду на разрешение конфликта, за которым наблюдает весь мир.

Пара доллар/рубль, которая в начале сессии протестировала отметку 94 руб., расположилась непосредственно под уровнем 100 руб.

Этот уровень рискует снова превратиться в поддержку до конца дня и недели, если общие позиции USD укрепятся в ходе предстоящей североамериканской сессии», — считает эксперт.

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