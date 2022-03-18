Донецк, , 13:00 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 18 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В штабе рассказали, что в 12:15 из Новомихайловки, где находятся украинские формирования, было выпущено четыре снаряда по Петровскому району Донецка.

Ранее в СЦКК рассказали также об обстреле ВФУ посёлка шахты «Трудовская» в Донецке. По микрорайону было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.