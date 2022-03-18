Париж, 18 марта 2022, 13:00 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом французский министр написал в своем аккаунте в Twitter.
Франция и Турция продолжат координировать действия на фоне ситуации на Украине.
«Приоритет отдается прекращению огня для поставки гуманитарной помощи и твердости перед лицом нарушений международного права», — написал глава МИД Франции в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон осуждает «с величайшей твердостью» приостановку вещания французских СМИ в Мали.
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