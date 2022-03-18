Нью-Йорк, США, 18 марта 2022, 13:00 — REGNUM Совет Безопасности ООН 17 марта большинством голосов продлил мандат своей миссии в Афганистане ещё на один год. Россия воздержалась, за проголосовали 14 членов Совета Безопасности. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана
Флаг Афганистана

Представитель Норвегии при ООН назвала миссию жизненно важной. В резолюции не упоминается временное правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Этот новый мандат имеет решающее значение для UNAMA не только в реагировании на непосредственный гуманитарный и экономический кризис, но и для достижения общей цели мира и стабильности в Афганистане», — сказала Муна Йол, представитель Норвегии при ООН.

«Совет Безопасности даёт четкий сигнал этим мандатом: UNAMA призвана сыграть жизненно важную роль в укреплении мира и стабильности в Афганистане, а также в поддержке афганского народа, который столкнулся с беспрецедентными проблемами и неопределенностью», — прокомментировал Йол, чья страна была автором резолюции.