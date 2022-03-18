Нью-Йорк, США, , 13:00 — REGNUM Совет Безопасности ООН 17 марта большинством голосов продлил мандат своей миссии в Афганистане ещё на один год. Россия воздержалась, за проголосовали 14 членов Совета Безопасности. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

Представитель Норвегии при ООН назвала миссию жизненно важной. В резолюции не упоминается временное правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Этот новый мандат имеет решающее значение для UNAMA не только в реагировании на непосредственный гуманитарный и экономический кризис, но и для достижения общей цели мира и стабильности в Афганистане», — сказала Муна Йол, представитель Норвегии при ООН.

«Совет Безопасности даёт четкий сигнал этим мандатом: UNAMA призвана сыграть жизненно важную роль в укреплении мира и стабильности в Афганистане, а также в поддержке афганского народа, который столкнулся с беспрецедентными проблемами и неопределенностью», — прокомментировал Йол, чья страна была автором резолюции.