Москва, 18 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Платформа для обмена сообщениями «Яндекс.Мессенджер» продолжает безосновательное удаление новостей, размещённых в официальном сообществе ИА REGNUM. Так, под очередную блокировку попал материал об освобождении от националистов более 90% территории Луганской Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Модераторы объясняют блокировку новостей в онлайн-сервисе нарушением правил сообщества, однако в чём именно заключаются нарушения — агентству выяснить не удалось. Также представители платформы ссылаются некорректность работы алгоритма модерации.

Как сообщалось ранее, онлайн-сервис «Яндекс.Мессенджер» заблокировал несколько политических новостей ИА REGNUM с высказываниями официальных лиц, в том числе президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, официального представителя МИД России Марии Захаровой.