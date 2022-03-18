Москва, , 12:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин высоко оценивает работу Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Центрального Банка. Об этом 18 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

«Президент неоднократно давал высокую оценку работы Набиуллиной и ЦБ в целом, и мы видим, как логическое продолжение этого — внесение ее кандидатуры на ещё один срок», — сказал Песков.

Он добавил, что Путин регулярно общается с Набиуллиной, особенно сейчас, когда на ЦБ лёг дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин внёс в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения её на должность главы ЦБ в связи с истечением срока полномочий.

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